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Олимпиада

Сегодня, 13:09

Президент Российской федерации серфинга заявил, что Россия может принять ЧМ по вейксерфингу

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Президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн заявил, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по вейксерфингу.

В конце июля в Москве прошел золотой этап Мировой серии Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA), который также является одним из отборочных турниров чемпионата мира в Швейцарии.

«Мы несколько раз получали награду лучшему турниру года среди всех этапов CWSA, и я мечтаю о том, чтобы рано или поздно мы провели чемпионат мира в России. Мы разговаривали об этом с президентом международной ассоциации Джоном Шилдсом. Он поддерживает проведение нашего этапа. Мы обсуждали с ним эту возможность, и я верю, что рано или поздно мы организуем чемпионат мира в Москве», — цитирует Вайнштейна ТАСС.

Российские вейксерферы во всех международных турнирах выступают под флагом и с гимном своей страны. Ранее Шилдс заявлял, что лишение спортсменов национальной принадлежности является унижением и неприемлемо для CWSA.

Источник: ТАСС
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