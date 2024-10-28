Россияне выступят на ноябрьском чемпионате мира по сап-серфингу в США

Российские спортсмены планируют выступить на чемпионате мира по сап-серфингу. Турнир пройдет в ноябре в США.

«По информации на сегодняшний день, в этом чемпионате мира планируют выступить трое россиян, включая меня, — цитирует ТАСС члена сборной России Наталью Новицкую. — У всех нас есть нейтральный статус, без которого невозможно участие в турнирах под эгидой ICF. У нас на руках есть официальные приглашения на этот чемпионат мира, благодаря которым мы без особых проблем получили въездные визы».

Чемпионат мира по сап-серфингу пройдет с 20 по 24 ноября в американской Сарасоте, организатором турнира является Международная федерация каноэ (ICF).