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9 октября, 16:50

Пекова стала первой россиянкой, покорившей 14 высочайших вершин мира

Алина Савинова
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Российская альпинистка Алина Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров, сообщает Кавказ.РФ.

Она стала первой гражданкой России, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли. За полтора года девушка также покорила Эверест, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Аннапурну, Чогори/К2, Гашербрум I, Гашербрум II и Броуд-Пик.

Восхождение на все эти «восьмитысячники» считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. Это удалось лишь 42 альпинистам.

Пекова является уроженкой Кабардино-Балкарии. Альпинизмом она начала заниматься в 2017 году.

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