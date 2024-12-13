Россиянка Прохорова примет участие в этапе Кубка мира по ски-альпинизму в Куршевеле

Главный тренер национальной команды по ски-альпинизму Павел Шабалин сообщил, что Варвара Прохорова станет единственной россиянкой, которая выступит на этапе Кубка мира в Куршевеле.

«Визу получила только Прохорова. Ее тренер визу пока не получил, она летит одна. Трудно сказать, какие перспективы выступления на этом старте. Все-таки три года наши спортсмены не выступали на соревнованиях», — сказал Шабалин ТАСС.

Этап Кубка мира в Куршевеле стартует 13 декабря.

Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов к своим соревнованиям под нейтральным статусом.