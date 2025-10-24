Российские альпинисты на горе в Непале находятся в приемлемом состоянии

Журналистка Анна Пиунова, которая поддерживает связь с группой российских альпинистов в Непале, рассказала об их состоянии во время спуска с горы Манаслу.

«Ребята уставшие, что нормально после сложного первопрохода на восьмитысячник, но абсолютно адекватно оценивают обстановку. Продукты, газ, силы есть», — цитирует Пиунову ТАСС.

В пятницу Telegram-канал Shot сообщил, что россияне застряли на вершине Манаслу в Непале и уже несколько дней не могут спуститься с высоты 8163 м. В Федерации альпинизма России опровергли информацию о чрезвычайной ситуации.