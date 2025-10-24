Видео
24 октября, 11:59

Российские альпинисты застряли на вершине горы в Непале

Анастасия Пилипенко

Пятеро российских альпинистов уже несколько дней не могут спуститься с вершины Манаслу в Непале, сообщает Telegram-канал Shot.

Высота горы — 8163 метра. По данным источника, 22 октября группа альпинистов под предводительством Андрея Васильева достигла вершины Манаслу. В тот же день они хотели начать спуск, но из-за внезапно начавшегося ветра и снегопада смогли преодолеть лишь небольшую часть пути.

Альпинисты связались с местными спасателями и сообщили, что у них почти не осталось сил для продолжения спуска. Им пришлось заночевать в палатке при экстремально низких температурах минус 28 градусов и сильном ветре, который достигал 42 км/ч и оценивался в 6 баллов по шкале Бофорта.

Источник: Telegram-канал Shot
2

  • hant64

    Они там навечно останутся сидеть. Или лежать. С такой высоты практически нереально их снять, а сами они уже сообщили, что не могут спуститься. Всё, полный ахтунг.

    24.10.2025

  • Nik

    чего их туда хрен понес после закрытия сезона восхождения? пусть сидят там до весны

    24.10.2025

