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27 марта, 12:21

Российских альпинистов лишили бронзы чемпионата мира после жалобы Испании

Сергей Разин
корреспондент
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Альпинистка Анастасия Рубцова прокомментировала решение лишить российских альпинистов бронзовых медалей чемпионата мира по скайраннингу после жалобы испанской сборной.

«Настучала» Испания. Они в итоге и забрали себе бронзу. Это нечестно, тем более что нас уже наградили. Чтобы забрать у нас результат, пришлось признать скайраннинг командным видом спорта. Если честно, это смешно. Мы всегда бегаем сами за себя, нет никакой командной работы от слова «совсем». И этот командный зачет по сути является лично-командным", — приводит слова Рубцовой ТАСС.

Также Рубцова подчеркнула, что к российским альпинистам относились на турнире уважительно и без провокаций, все были дружелюбны.

Российские атлеты (слева) заняли третье общекомандное место, но&nbsp;в&nbsp;итоге их&nbsp;результаты были аннулированы. «Вынуждены подчиниться решению МОК». Россиян допустили на чемпионат мира, а потом отобрали у них медали

Зимний чемпионат мира по скайраннингу проходил в Италии с 6 по 10 марта. В турнире российские спортсмены заняли третье место. Бронза была присвоена сборной Испании. Сослались на рекомендацию МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/20370503
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