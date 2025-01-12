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Российский ски-альпинист Филиппов пожаловался на русофобию статистического сервиса

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Российский ски-альпинист Никита Филиппов в интервью «СЭ» рассказал про отношение отношение к приехавшим на этап Кубка мира в Азербайджане российским спортсменам со стороны организаторов.

— Есть одна группа, которая против нашего выступления на международных стартах. Это люди, ведущие сервис SkiMoStats, где публикуются результаты стартов со всего мира. Они очень популярны, раньше появлялись на всех стартах, помогали спортсменам, в том числе предлагали до 2022 года поддержку мне. Но сейчас, когда мы начали куда-то выезжать на коммерческие соревнования, они не включают нас в протоколы.

Например, на вертикальной гонке я был 11-м, но в их протоколе будет идти 10 место, а затем 12-е. Русских как бы не существует. Меня они пару лет назад заблокировали в соцсетях, и от друга узнал, что они выложили пост с требованием убрать нейтральных спортсменов, потому что они не нейтральные. Это единственные в нашем сообществе, кто выступает против нас. Там поляк и, кажется, два словака.

Никита Филиппов. «Всегда хочется открыть дверь с ноги». Интервью сильнейшего российского ски-альпиниста

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