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Сегодня, 22:35

Шенгелия заявила, что для развития женского скейтбординга в России нужно проводить больше турниров

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка России Екатерина Шенгелия отметила, что проведение большего количества турниров будет способствовать развитию женского скейтбординга в России.

«Когда я начинала кататься на скейте, соревнований для девочек вообще не проводили, я участвовала с пацанами, получала удовольствие. Что сделать для того, чтобы уровень достигал европейского и международного? Нужно проводить больше соревнований, а не одно-два в год», — приводит ТАСС слова спортсменки.

Также Шенгелия поделилась впечатлениями от площадки в Нижнем Новгороде, где проходит турнир BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour.

«Сама локация потрясающая, город крутой, место изумительное, смотреть скейтбординг здесь одно удовольствие», — добавила она.

Турнир BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour проходит в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 стран: Азербайджана, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.

Источник: ТАСС
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