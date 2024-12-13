Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Спортивные лайфхаки
Главная
Экстремальные

Сегодня, 14:53

Ски-альпинистка Прохорова получила лицензию для участия в международных стартах

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Россиянка Варвара Прохорова получила лицензию Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), дающей право выступать на турнирах под эгидой организации, сообщает ТАСС.

Еще 21 российский ски-альпинист находится в стадии получения лицензий. Спортсмены ожидают одобрения заявки международной федерации.

33-летняя Прохорова станет единственной российской спортсменкой, кто выступит на стартующем в субботу этапе Кубка мира, на котором можно будет отобраться на Олимпиаду-2026. Этап Кубка мира в Куршевеле стартует 13 декабря.

Источник: ТАСС
Читайте также
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Песков назвал поражение энергообъектов Украины ответом на удары ATACMS по Таганрогу
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Сегодня
Вчера
Неделя