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Сегодня, 11:11

Спасатели не нашли альпинистку Оленеву из-за огромного количества выпавшего снега

Константин Белов
Корреспондент
Надежда Оленева.
Фото Соцсети
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В Федерации альпинизма России ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

«Необходимые документы на полет были получены, также полет на вертолете был согласован. Спасатели сегодня совершили облет местности, но не смогли найти Оленеву, так как выпало очень много снега», — сказали «СЭ» в пресс-службе федерации.

37-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 метров.

Надежда Оленева. «Найдена мертвой». В Непале нашли труп сорвавшейся во время восхождения чемпионки России

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