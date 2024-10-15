Тела погибших в Непале альпинистов из России не удастся эвакуировать в 2024 году

Федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что тела пятерых российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири в Непале, не удастся эвакуировать в 2024 году.

«В этом году тела останутся на горе», — приводит ТАСС слова представителя федерации.

8 октября стало известно, что пять альпинистов из России, пропавших без вести 6-го числа, найдены погибшими. Мужчины упали с высоты 7800 м на ледово-фирновом склоне.

Выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал, что предчувствовал беду перед восхождением на гору Дхаулагири и предлагал товарищам развернуться.