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Сегодня, 14:20

Тела погибших в Непале альпинистов из России не удастся эвакуировать в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что тела пятерых российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири в Непале, не удастся эвакуировать в 2024 году.

«В этом году тела останутся на горе», — приводит ТАСС слова представителя федерации.

8 октября стало известно, что пять альпинистов из России, пропавших без вести 6-го числа, найдены погибшими. Мужчины упали с высоты 7800 м на ледово-фирновом склоне.

В&nbsp;Непале погибла группа из&nbsp;пяти российских альпинистов. Жуткая трагедия в Непале: группа российских альпинистов погибла при восхождении на гору-людоед

Выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал, что предчувствовал беду перед восхождением на гору Дхаулагири и предлагал товарищам развернуться.

Владимир Котляр заболел опасной лихорадкой. Гора Дхаулагири проклята? Россиянин, отправившийся для эвакуации тел из Непала, заболел опасной лихорадкой

Источник: ТАСС

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