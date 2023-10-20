Шабалин: «Тело погибшей альпинистки Оленевой не найдут из-за толщи льда»

Главный тренер сборной России Павел Шабалин заявил, что тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленевой не будет найдено.

«Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», — цитирует Шабалина РИА «Новости».

14 октября стало известно, что 37-летняя спортсменка в Непале совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым и сорвалась с высоты более 6000 м. 15 октября Шабалин сообщил о смерти Оленевой.