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Сегодня, 10:40

Шабалин: «Тело погибшей альпинистки Оленевой не найдут из-за толщи льда»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Павел Шабалин заявил, что тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленевой не будет найдено.

«Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», — цитирует Шабалина РИА «Новости».

14 октября стало известно, что 37-летняя спортсменка в Непале совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым и сорвалась с высоты более 6000 м. 15 октября Шабалин сообщил о смерти Оленевой.

17 октября в Федерации альпинизма России заявляли, что спасатели совершили облет местности, но не смогли найти тело альпинистки, так как выпало очень много снега.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231020/alpinistka-1904021147.html
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Тренер сборной России по альпинизму сообщил, что тело Оленевой засыпано лавиной