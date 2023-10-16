В Федерации альпинизма рассказали о дальнейших шагах спасательной кампании спортсменки Оленевой

В Федерации альпинизма России ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

«Пока спасательной группе не получилось добраться к Надежде Оленевой в ущелье. Сейчас отрабатывается вариант спуска к альпинистке с использованием вертолета. Когда мы достигнем договоренности с компанией перевозчика и погода будет летная, то начнем спасательные мероприятия», — сказали «СЭ» в пресс-службе федерации.

37-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 м.