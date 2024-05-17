В федерации скалолазания назвали историческими результаты чемпионата России по скорости

Вице-президент Федерации скалолазания России Евгений Чернышев считает, что соревнования по лазанию на скорость, состоявшиеся в рамках чемпионата России, навсегда войдут в историю отечественного скалолазания.

«Это исторический момент для российского скалолазания. Это говорит о том, что наши спортсмены не стоят на месте, а продолжают совершенствоваться, что особенно важно в условиях отсутствия международных соревнований. Турниры что у мужчин, что у женщин прошли в напряженной борьбе, я думаю, что зрителям все понравилось», — цитирует ТАСС Чернышев.

Данила Уколов стал чемпионом России и установил новый рекорд страны, преодолев дистанцию за 4,987 секунды. Впервые в истории российскому скалолазу удалось преодолеть дистанцию быстрее, чем за 5 секунд.