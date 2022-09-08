В Федерации скейтбординга России заявили о негласной поддержке фестиваля в Москве со стороны международной федерации

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал о поддержке международного фестиваля экстремальных видов спорта Grand Skate Tour (GST) со стороны World Skate.

«Это мероприятие поддерживает Международная федерация скейтбординга (World Skate). Гласно поддерживать это мероприятие она не может, потому что есть пресловутое решение по России. Хотя она сначала допустила нас [до международных соревнований], но в апреле это решение пришлось утяжелить и не допустить», — цитирует Вдовина «Гезета.Ru».

Фестиваль проходит с 2 по 11 сентября в Москве на площадках на ВДНХ. В турнире участвуют 28 стран.