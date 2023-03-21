В Москве состоится фестиваль экстремальных видов спорта с участием чемпиона X-Games

1 апреля на «ЦСКА Арене» состоится ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». В программе фестиваля выступления по мотофристайлу (FMX), фристайлу на снегоходах, Big Air, дрифту, стантрайдингу, шоу каскадеров и множество других экстремальных спортивных дисциплин.

Несмотря на изоляцию российского спорта, хедлайнерами фестиваля станут один из основателей российского FMX Алексей Колесников, а также шведская звезда снегоходного фристайла и пятикратный чемпион X-Games Даниэль Бодин. Кроме того, на мероприятии выступят бразильские FMX-райдеры Николас Рамау Барбоза Феррейра и Жонилсон да Сильва, а также французский мотофристайлер Сильван Массон. Среди участников фестиваля также российская рок-группа The Hatters.

— Я неоднократно приезжал в Россию на различные экстрим-фестивали и турниры и каждый раз получал от этого огромное удовольствие. «Прорыв» — очень крутое мероприятие, которое организуют настоящие фанаты своего дела. Я уверен, что мы порадуем зрителей крышесносными трюками, заставим их сердца биться чуть чаще и все вместе зарядимся атмосферой чистого адреналина, — цитирует Бодина организатор фестиваля, департамент спорта города Москвы.