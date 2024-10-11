Вертолет не вылетел за погибшими в Непале российскими альпинистами

Вертолет в горах Непала из-за погодных условий все еще не вылетел за погибшими российскими альпинистами, сообщили в Федерации альпинизма Ленинградской области.

«Сегодня вылета не будет, погода в районе Дхаулагири не позволила. (Эвакуировать) на подвеске, вертолет не будет садиться, специалист будет висеть и работать на тросе», — приводит ответ федерации РИА «Новости».

Также в федерации отметили, что решение забрать тела с помощью вертолета было неверным, поскольку подобную операцию можно организовать только с помощью специалиста на подвеске, которого сейчас нет у непальской стороны.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что пять альпинистов из России, пропавших без вести 6-го числа, найдены погибшими. В состав группы входили руководитель Школы альпинизма Санкт-Петербурга Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

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