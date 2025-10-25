Вице-президент ФАР Пятницин рассказал, что российские альпинисты в Непале не находятся в критической ситуации

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин сообщил, что группа российских альпинистов в Непале не находится в критической ситуации и не попадала в нее.

«Вчера они были на перевале 6500 метров. Сегодня они уже спускаются ниже. Никакой критической ситуации с этой группой нет и не было. Был туман, они спускались чуть медленнее — вот и все. Подняли излишний ажиотаж», — цитирует Пятницина РИА Новости.

24 октября стало известно, что 22 октября группа российских альпинистов под руководством Андрея Васильева застряла на вершине Манаслу в Непале. Спуститься с высоты 8163 метра они не могли несколько дней. Во время спуска начался сильный ветер и снегопад, что усложнило ситуацию.