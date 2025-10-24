Видео
24 октября, 12:54

Застрявшие российские альпинисты начали спуск с вершины Манаслу

Анастасия Пилипенко

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин сообщил, что российские альпинисты, застрявшие на вершине Манаслу в Непале начали спуск.

«Группа не совсем застряла. Они продолжают спуск. Там просто плохая погода. Они находятся уже на высоте 7000 метров. Связь с ними поддерживаем, она устойчива. Пока группа в нормальном состоянии. Просто плохая видимость, а там опасно идти. Поэтому они идут очень аккуратно и осторожно», — цитирует Пятницина РИА Новости.

24 октября стало известно, что 22 октября группа российских альпинистов под руководством Андрея Васильева застряла на вершине Манаслу в Непале. Спуститься с высоты 8163 метра они не могли несколько дней. Во время спуска начался сильный ветер и снегопад, что усложнило ситуацию.

Источник: РИА Новости
