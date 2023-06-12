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Сегодня, 15:13

Журова считает, что у спортивных федераций не будет единого решения по допуску российских спортсменов

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» решение Международной федерации спортивного скалолазания допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с 2024 года.

«Одни федерации вообще не допускают спортсменов, другие допускают в нейтральном статусе, третьи пытаются еще какие-то требования дополнительно включить. А кто-то, как теннисисты, просто играют и все. Я переживаю за свою федерацию. Но единого решения не будет. У каждой федерации свое мнение. МОК выпустил такое решение, где каждая федерация сама решает. Главное, чтобы был нейтральный статус, а дальше — как хотите. Они видят, что это работает. Пытаются найти баланс. Все будет зависеть от ситуации на Украине», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Светлана Журова
Скалолазание
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Российских скалолазов начнут допускать к международным соревнованиям с 2024 года