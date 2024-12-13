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Сегодня, 18:45

Знаменитый российский альпинист Божуков умер на 92-м году жизни

Владислав Маслов
Корреспондент
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Советский и российский альпинист, парапланерист, параальпинист, восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин Божуков скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Федерация альпинизма России.

Спортсмен третьим в истории альпинизма покорил все горные вершины страны высотой не менее 7 тысяч метров. В 1993 в возрасте 60 лет Божуков установил мировой рекорд: за один сезон поднялся на три семитысячника со спуском на параплане.

Он также занимался разработкой применения в альпинизме жидкого кислорода и стоял у истоков парапланеризма в СССР, придумав само слово «параплан». Кроме того, Божуков был участником восхождений на Эверест и самым возрастным альпинистом России.

Источник: Федерация альпинизма России
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