Акула откусила ей руку, но она вернулась в спорт и стала чемпионкой. Удивительная история серфингистки

Бетани Хэмилтон преодолела огромные трудности на пути к мечте.

Родившись на Гавайях и сразу же оказавшись в окружении, преимущественно состоявшем из серферов, Бетани Хэмилтон вряд ли могла пойти по какому-то другому пути. Уже в четыре года она начала учиться покорять волны и в 13 лет считалась одной из самых талантливых спортсменок поколения. Но одним утром ее жизнь изменилась навсегда.

В 2003 году Бетани вместе с другой будущей звездой серфинга Аланой Бланшар, ее братом и отцом отправились серфить на пустынный пляж. В какой-то момент девушки просто болтали, лежа на досках, когда четырехметровая тигровая акула внезапно атаковала одну из них. Бетани почувствовала, что на нее как будто навалилось что-то очень тяжелое, а потом случился рывок. Все произошло очень быстро. Опустив взгляд вниз, она увидела, что по воде расплывается бордовое пятно, а рука и часть доски отсутствуют.

Фото Global Look Press

Отец Аланы соорудил из плавательного костюма жгут, который наложил на предплечье девушки, после чего ее экстренно повезли в больницу. Сама Бетани проявила удивительное спокойствие. Как она позже рассказывала, сильной боли не было, но чувствовалось онемение.

Когда ее доставили в больницу, то врачу пришлось переключиться с отца Бетани (невероятное совпадение!), которому в тот момент делали операцию на колене, на саму девушку, находившуюся в состоянии гиповолемического шока. Позже врач назвал ее спасение настоящим чудом, ведь Бетани потеряла около 60 процентов крови.

Спустя месяц после ужасного происшествия девушка решила для себя, что не может жить без серфинга. В какой-то степени ей пришлось заново учиться стоять на доске и вскоре она приняла участие в соревнованиях — неудачно.

Фото Global Look Press

Снова вернуться на свой путь ей помогли вера в Бога и... разрушительное цунами в Таиланде в 2004 году. Бетани в составе гуманитарной миссии поехала помогать жертвам катастрофы и осознала, что ее личная трагедия не такая серьезная по сравнению с тем, что случилось с людьми, которые потеряли близких и вообще все, что у них было. Даже без руки можно сделать многое. Девушка с удовольствием тренировала местных ребят, а по возвращении домой твердо решила — с серфингом не покончено.

Фото Global Look Press

От первоначальной идеи с протезом серфингистка сразу отказалась. Он никак не облегчал нахождение на доске, скорее мешал, а грести им было попросту невозможно. Поэтому ее отец придумал особую версию борда — укороченный вариант с петлей для руки. Держась за нее, Бетани смогла эффективно подныривать под волну и вставать на доску, а отсутствие второй руки компенсировала усиленной работой ног.

Фото Global Look Press

В том же году она впервые выиграла национальные соревнования и получила премию «Лучшее возвращение в спорт». В 2005 и 2007 годах она вновь первенствовала на национальных и других соревнованиях. Последняя победа датирована 2014-м, а спустя год у Бетани родился первый ребенок — семейные заботы потеснили тренировки. Всего у спортсменки и ее мужа серфера-пастора Адама Диркса три сына, но Бетани находит время и для спорта. Она все еще получает удовольствие от покорения волн и выступает на соревнованиях.

Бетани Хэмилтон с семьей. Фото Соцсети

Свою жизнь Бетани описала в автобиографии, а по ее мотивам в 2011 году вышел фильм под названием «Серфер души». Роль главной героини в нем исполняет актриса Аннасофия Робб, но все трюки на волнах исполняла сама Бетани Хэмилтон.

Аннасофия Робб и Бетани Хэмилтон. Фото Getty Images Фото Getty Images

Серфингистка ездит по миру не только ради соревнований, но и ради лекций, на которых рассказывает о стойкости, мотивации и достижении поставленных целей. И не любит, когда ее называют человеком с ограниченными возможностями. Ведь ее карьера в серфинге доказывает — возможности безграничны. Главное, верить в себя.

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P. S. Местные рыбаки позже поймали акулу, которая напала на Бетани. В ее зубах были найдены обломки доски, да и след от укуса подходил под размеры челюсти морского хищника. А сама доска является экспонатом в музее серфинга в Калифорнии.