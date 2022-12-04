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Сегодня, 06:00

Ужасы Мартиники. На этом острове совсем не жалеют девушек

Отдел фото «СЭ»
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Фото самой жуткой гонки на выживание для женщин.

Мартиника — самая богатая заморская территория Франции в Карибском море. Остров пиратов и прекрасных пляжей. Отдыхать здесь — одно удовольствие. Но уже несколько лет сюда приезжают девушки, которых интересует не теплое море, красивые пейзажи и шикарные отели с мускулистыми парнями, а трехдневное испытание — Raid des Alizes.

Финишировать втроем — обязательное условие гонки в Мартинике. Фото AFP

Впервые Мартиника приняла участниц своеобразного триатлона в 2015 году. В последние дни осени 2022 года завершилось очередное испытание.

Перед стартом. 25 ноября 2022 года. Фото AFP

В нем приняли участие 210 женщин от 18 до 50 лет. В экзотической гонке на выживание им пришлось преодолеть несколько этапов. Стартовали участницы в заплыве по открытому морю.

Старт гонки девушек на Мартинике. Фото AFP

Затем пробежались по горным тропам.

Бег по горным джунглям. Фото AFP

Испытали себя в гребле на каноэ.

Заплыв на каноэ. Фото AFP

И прокатились на горном велосипеде.

На велосипеде ао горным речкам. Фото AFP

На Мартинике достаточно современных отелей, однако все участницы живут в палатках на берегу.

Палаточный городок участниц Raid des Alizes. Фото AFP

Блага цивилизации не входят в программу испытаний. Поэтому отдыхающие на шикарных пляжах с удивлением, сожалением и восхищением смотрят за девушками в синих майках.

«Динамо» бежит?" Фото AFP

Своеобразие гонки на выживание в Мартинике в том, что команда состоит из трех человек. Результат учитывается только после финиша последней участницы.

Радость на финише. Фото AFP

Взаимовыручка — главное качество, которое необходимо проявить участницам. Без него, как утверждают организаторы состязания на своем официальном сайте, делать на острове нечего.

Финиш команды забега на Мартинике. Фото AFP

За победу в состязании команда ничего не получает. Весь призовой фонд уходит на благотворительные цели. Для большинства участниц Raid des Alizes дает возможность оторваться от привычной жизни, гаджетов и кофе-брейка в офисе, раскрыть свой внутренний потенциал и понять, на что ты способен в этой жизни.

На руках подруг участница забега приходит на финиш. Фото AFP

Фото AFP

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