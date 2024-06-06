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Известного скейтбордиста расстреляли из автомата на западе Москвы. Киллер ранен при задержании

Скейтера Балишанского застрелили из автомата на западе Москвы
Отдел спорта «СЭ»
Фото Global Look Press
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Громкое убийство 34-летнего райдера Константина Балишанского во дворе собственного дома.

Профессиональное сообщество российских скейтбордистов потрясено дерзким убийством 34-летнего Константина Балишанского, выступавшего в нулевых и десятых за команду Nike SB Россия. Киллер в черной одежде и медицинской маске подстерег бывшего спортсмена возле его дома в московском районе Фили-Давыдково и хладнокровно расстрелял жертву из автомата АКС-74У «Ксюха», отправив в него несколько пуль. После первого выстрела преступник подошел к раненому и добил его, а только потом скрылся в зеленой зоне. В результате введенного плана «Перехват» убийца был найден, при задержании отстреливался и был тяжело ранен.

Профессиональный спортсмен

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мотивом убийства мог стать личный конфликт, жертва и стрелявший были знакомы. Убитый в последнее время числился системным администратором в компании Mediasystem Group, поставляющей мультимедийное оборудование, светодиодные и LCD-экраны для крупных выставок. Эта фирма принадлежит отцу бывшего спортсмена Андрею Балишанскому. Она занималась организацией таких мероприятий, как авиасалон «МАКС-2019», «Иннопром», Российский экономический форум в Сочи, Петербургский международный автомобильный салон, форум «Деловая Россия 2019», Российский онкологический конгресс, а также ПМЭФ. Следователи не исключают, что преступление стало заказным и связано с бизнесом.

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Прокуратура Москвы подтвердила, что на улице Алексея Свиридова в четверг около 11 утра обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти. Убийца совершил три одиночных выстрела из автоматического оружия. Первый — из-за деревьев с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор. При задержании возле улицы Матвеевской киллер не менее 15 раз выстрелил в полицейских и был тяжело ранен в голову ответным огнем. СК России возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование громкого дела передано в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

Убитый Константин Балишанский в прошлом был известен как профессиональный скейтер команды Nike SB Россия, которого спонсировали компании Freestyle Dist и Elwood. Спортсмен носил прозвище Свич, которое получил за то, что освоил зеркальную стойку switch — это когда райдер ради исполнения трюка двигается неудобной ногой вперед. «Когда он катался на скейте, он был очень хорошим спортсменом, профессиональным. Мы с ним ездили в Барселону на соревнования лет 13 назад», — приводит Telegram-канал Mash слова одного из лучших скейтбордистов России Дениса Мархасина. Впрочем, со спортом случившаяся трагедия, скорее всего, не связана.

Фото Global Look Press

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РЕН ТВ сообщает, что киллера с ранением головы доставили в одну из больниц столицы. У него при задержании обнаружили укороченный автомат Калашникова АКС-74У, к которому был приделан прицел и планка Пикатинни. По данным Mash, убийство могло произойти из-за девушки. Киллер действовал очень дерзко, среди бела дня и не совсем типично для наемного убийцы. При этом не совсем понятно, откуда преступник взял автомат и где приобрел навыки владения этим оружием.

Андрей Балишанский встретил новость об убийстве сына на Петербургском экономическом форуме. Как сообщает «МК», в последний раз бизнесмен разговаривал с Константином 5 июня. Бывший спортсмен был трудоустроен в компании отца, но получал скромную зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Этих средств на жизнь не хватало, поэтому он постоянно просил деньги у родных. В последнее время от занятий скейтбордингом Свич отошел. Балишанский-старший, когда ему сообщили о случившемся, сначала подумал, что сына с кем-то перепутали, так как известных ему недоброжелателей у Константина не было. Подробнее комментировать случившееся бизнесмен отказался.

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— Обычный спокойный молодой человек без агрессии, — проводит канал Shot рассказ соседки убитого. — Компании были у него абсолютно нормальные: девчонки и мальчишки, не хулиганы. Раньше он учился в школе недалеко. Не видели, чтобы у него во дворе были какие-то ссоры и междоусобицы, потому что, как говорится, «бабушка бабушке скажет — и ты все узнаешь». Лично его не знала, но здоровалась с ним при встрече.

Подозреваемый в убийстве 35-летний мужчина раньше работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. По всей видимости, именно там он и познакомился с будущей жертвой. В 2018 году возможного киллера задерживали за незаконный оборот наркотиков. Согласно другой версии, у Константина Балишанского был затяжной конфликт с целой группой соседей. Канал Shot сообщает, что убийство планировалось около пяти месяцев. Убийца изучал маршруты будущей жертвы и места, где он часто бывает.

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