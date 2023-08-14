Альпинистку обвинили в гибели шерпа. Она бросила его умирать ради рекорда?

Неоднозначный эпизод в Пакистане случайно попал на видео.

От любви до ненависти — один шаг. Сначала все восхищались 37-летней Кристин Харилой, установившей смелый рекорд — она быстрее всех покорила все 14 самых высоких вершин планеты. На это редкое достижение девушке потребовалось всего 92 дня. Но не прошло и месяца, как она превратилась из героя и кумира — в злодея. Все дело в том, что в Сети опубликовали видео, где норвежская альпинистка переступает через умирающего носильщика. Неужели рекорд для Кристин был важнее человеческой жизни?

Слишком хотела установить рекорд

Норвежскую альпинистку Кристин Харилу обвиняют в преступной халатности во время восхождения на К2, или Чогори, — вторую по высоте вершину нашей планеты (высота этой горы, расположенной на границе Пакистана и Китая, — 8614 метров, что на 234 метра ниже Эвереста).

Девушка покорила все 14 самых высоких гор мира всего за 92 дня. Но после того как Кристин 27 июля вернулась с вершины горы в Катманду, ее сначала встретили как героя. Однако затем стало известно, что во время восхождения на Чогори местный помощник, входивший в состав опережающей их команды, поскользнулся в нескольких метрах от узкого уступа, запутался в веревках и позже погиб на горе. Не совсем понятно, каким образом происшедшее попало на камеру. Но на съемке видно, как альпинисты игнорируют призывы о помощи.

На видеозаписи, которая появилась в Сети, показано, что группа Харилы и сама Кристин без лишних эмоций переступают через 27-летнего носильщика Мухаммада Хасана. Пакистанец — отец троих детей, зарабатывал на жизнь тем, что помогал осуществить альпинистские мечты богатым туристам из Европы и Америки. Им не привыкать к потребительскому отношению к себе, однако поступок Кристин мало кого оставил равнодушным. По словам Харилы, она теперь регулярно подвергается нападкам в интернете, в том числе ей поступают угрозы убийством. Девушка пытается оправдываться и называет все произошедшее случайной трагедией, а обвинения в свой адрес — глупой дезинформацией от тех, кто завидует ее достижениям. В интервью Sky News она утверждает, что вместе со своей командой потратила несколько часов, чтобы спасти Хасана, а один из ее помощников даже отдал Мухаммаду свою кислородную маску.

Фото AFP

Вершина К2 — самая опасная гора мира, регулярно забирающая альпинистов

«Мы находились ниже него, когда он упал, — объясняет Кристин. — Конечно, мы видели, что он висит вверх ногами. Пытались повернуть его, но не смогли. Вы должны понимать, это было это очень узкое и очень крутое место. Оставаться там всем надолго было небезопасно». При этом Кристин говорит, что и ее команда чувствовала себя не очень здорово — им пришлось разделиться, так как вместе до вершины они бы не прошли. «Мы действительно сделали все, что могли, с Хасаном остался мой оператор Габриэль. И мы все рисковали, пытаясь спасти парня. Просто надо помнить, что место происшествия — это самая опасная часть К2. А К2, гора Чогори, — вероятно, самая коварная гора из всех восьмитысячников. «Я злюсь на то, как много людей обвиняют меня в этом трагическом происшествии», — написала она в сердцах.

По мнению Кристин, люди должны сначала изучить ситуацию, прежде чем делать выводы. И, по ее мнению, смерть Хасана — это не результат чьей-то халатности или отсутствия гуманного подхода. Тем не менее аргументы Харилы не подействовали на критиков, а поток гневных комментариев в соцсетях не остановить. Из прочих выделяются реплики двух мужчин, которые поднимались на К2 в один и тот же день с Кристин. По их мнению, команда Харилы не предприняла должных усилий по спасению парня и в целом отнеслась к нему как к «человеку второго сорта». Справедливости ради, каждая пятая попытка покорить пик Чогори, расположенный в горном хребте Карокорум, заканчивается смертью. По высоте этот пик немного уступает Джомолунгме — 8611 метров, однако в отличие от Эвереста более подвержен лавинам и камнепадам.

Фото AFP

Эксперты уверены, что носильщика можно было спасти

Достигнув вершины, Харила сняла эмоциональное видео, посвященное рекордному восхождению. В ролике не видно, чтобы на Кристин угнетающе подействовала трагедия носильщика. Однако со слов норвежки, он умер, уже когда они спускались с горы. Тело им найти не удалось, безопасного способа донести до лагеря труп они не видели. «То, что произошло, действительно трагедия. Я очень сочувствую семье. Во всяком случае, я надеюсь, что мы сможем чему-то научиться после этой трагедии», — добавила она.

Теперь проясним, как появилась резонансная запись, на которой Кристин со своими помощниками перешагивает через Хасана. Ее снял немецкий оператор Филип Флемиг. Он также был в это время на К2 и записывал кадры с беспилотника, однако решил не продолжать восхождение на гору, так как условия были для него слишком опасными.

Пересматривал полученный с дрона видеоматериал он уже в базовом лагере. Там-то он и ужаснулся, как десятки людей перешагивают через носильщика. «Он был еще жив. Из моего опыта альпинизма — а я занимаюсь этим 35 лет, — никто не может сказать мне, что этому человеку нельзя было помочь, — возмущается Флеминг. — Я знаю, как это можно было сделать безопасно. Все остальное — отговорки».

С Филипом согласен и известный австрийский альпинист Вильгельм Штайндль. Он также в тот день был на горе, но повернул обратно из-за погодных условий. В интервью газете Standard он заявил, что подобное точно не случилось бы в Альпах, и намекнул на расизм. «Был бы он выходцем с Запада, его бы немедленно спасли, — считает Штайндль. — А так, банально, никто не чувствовал за него ответственности. То, что там произошло, — это позор. Живого человека оставили лежать, чтобы установить рекорд».

В результате без кормильца осталась супруга Мухаммада и трое маленьких детей. В строгой мусульманской семье у женщины не так много способов прокормить их самостоятельно. В носильщики местные мужчины записываются также не от хорошей жизни. Для них это едва ли не единственный способ заработка в регионе, и если туристы играют со смертью ради развлечения, то шерпы — чтобы выжить.