Альпинист отправился на поиски тела погибшего товарища и пропал. Еще один россиянин сгинул в горах Пакистана

Каракорум напоминает об опасностях путешествий в высокогорье.

Один только Эверест ежегодно забирает жизни почти 10 альпинистов. Суммарно мир теряет ежегодно от 300 и более покорителей вершин по всей планете. Причем речь не только о туристах, не рассчитавших свои силы. Часто заканчивают свой жизненный путь в высокогорье и опытные скалолазы. Уже второго российского альпиниста за год забирает гора Гашербрум на севере Пакистана. Сергей Нилов с товарищами отправился на поиски тела погибшего в 2023-м на склонах этой вершины Дмитрия Головченко. Однако поход не увенчался успехом, и сам Нилов пропал без вести. Точно говорить пока ни о чем нельзя, но, вероятнее всего, и Сергеем случилась беда.

Сам сорвался с этой же скалы

В июле из России в Пакистан отправилась группа альпинистов из пяти человек во главе с Сергеем Ниловым. Целью группы был поиск тела погибшего в прошлом году Дмитрия Головченко. В 2023-м Головченко совершал восхождение на вершину Гашербрум в паре с Сергеем Ниловым. Однако на высоте около 8000 м Дмитрий сорвался в пропасть вместе с палаткой. Нилов тогда чудом выжил — один, без снаряжения, напарника и в непрекращающуюся метель. Дмитрий остался лежать на склоне горы. Сергей не мог помочь товарищу хотя бы уйти в последний путь, вернуть тело коллеги на родину он считал своим долгом. Только, видимо, коварная гора не простила Нилову попытки вернуться. По крайней мере об этом сообщают товарищи Нилова по экспедиции. В результате ледового обвала Нилов снесен вниз и с большой вероятностью погиб.

Остальной команде тоже досталось. Двое участников находились в тяжелом состоянии на высоте 6400 м. Двое успели спастись сами, за остальными выбралась команда на вертолете. Травмированы братья Сергей и Михаил Мироновы. К счастью, они спустились на 100 метров ниже. Альпинисты ночевали в палатке, где есть спальники, газ, продукты и аптечка. Евгений Яблоков и Алексей Баутин ожидали остальных в базовом лагере, так как плохо себя чувствовали и не выдвинулись на дальнейшее восхождение. Федерация альпинизма России сообщила, что пакистанская армия эвакуировала Баутина и Яблокова, им была оказана необходимая медицинская помощь. Солдаты попытаются снять с горы и Мироновых. Во время облета военнослужащие, вероятно, обнаружили и Сергея Нилова, который, судя по всему, не подает признаков жизни. Проведению спасательной операции мешают сложные погодные условия.

Фотография после сошедшего обвала и местонахождение Михаила Миронова и Сергея Миронова. Фото Алексей Баутин / Федерация альпинизма России

Состояние двух оставшихся в горах россиян может быть критическим

Посольство России в Пакистане находится в контакте с Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан, Федерацией альпинистов России (ФАР) и участниками экспедиции. До братьев Мироновых, как следует из сообщения, пытаются добраться наземным способом, однако продвижению вперед мешают сильный ветер и практически нулевая видимость. Шансы на спасение оценивают полярно. «У Сергея Миронова, предположительно, перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет. Они смогли могли спуститься метров на 100 ниже, нашли один из своих рюкзаков, который отбросило во время обвала. Затем им удалось найти рюкзак Сергея Нилова. Теперь у них есть все необходимое для жизнеобеспечения — еда, горелка, спальники, палатка, а также аптечка», — поясняют в Федерации альпинизма России. Секретарь Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри не столь оптимистичен. «Состояние двух россиян критическое», — сказал он газете Arab News.

Хайдри в принципе считает идею отправиться на одну из самых опасных вершин горной системы Каракорум беспечной и обреченной. Вершина Гашербрум хоть только 17-я в мире, но регулярно забирает жизни даже самых опытных альпинистов. «Сложнейший маршрут. Огромная высота (7925 м), отвесные скалы. Осложняется все и тем, что там нет спасательной службы, которая смогла бы быстро прийти на помощь», — цитирует «Комсомольская правда» альпиниста и заслуженного спасателя России Александра Гофштейна.

Опасность горы подтвердила и смерть Головченко в августе 2023-го. «Митя и Сергей залезли в палатку, пристегнулись на страховочную стропу через стремя. Попили чаю, стали устраиваться на ночлег. Тут выяснилось, что палатка скользит и что так переночевать не получится», — рассказывал затем Баутин о моменте гибели товарища Нилова, за чьим телом он и отправился.

«Сергей вспоминал, как ухватил конец страховочной веревки, перестегнулся и вылез выравнивать площадку. Навязал узлов на страховочной веревке и закинул Мите. Митя начал собирать вещи, так как был риск, что они могут высыпаться из палатки. Затем Сережа слышит крики о помощи, но не успевает ничего понять — только видит печальный итог».

Нилов спустя почти год погиб примерно так же, как и его товарищ. В смерти Головченко он, очевидно, винил и себя, поэтому не мог поступить иначе. И все же стоило ли рисковать своей жизнью и жизнью других людей только лишь для того, чтобы вернуть домой уже погибшего друга, ответить тяжело. Но главное, что надо помнить, — горы ошибок не прощают.