Парни спускались после покорения новой вершины.

В Непале во время спуска с 7234-метровой вершины Лангтанг Лирунг погиб известный альпинист Ондрей Хусерка, сообщает портал ExplorersWeb. Накануне спортсмен и чех Марек Холечек стали первыми, кто забрался на гору по восточному склону, но на обратном пути словак провалился в трещину, а его напарник добрался в базовый лагерь самостоятельно.

Подруга попросила помощи

Трагедия случилась еще 31 октября, но информацию обнародовали только 2 ноября — когда на связь вышла подруга Хусерки Ева Милошская и попросила о помощи.

«Два дня назад, после первого успешного восхождения по восточному склону Лантанг Лирунг, во время спуска Ондрей провалился в трещину. Его напарник Марек Холечек не смог его вытащить и после того, как крикнул ему и не услышал ответа, решил, что Ондрей мертв, и спустился в базовый лагерь один.

Вчера был спасательный полет на вертолете, и никто не хотел спускаться на ледник из-за объективных опасностей этого места. Мы надеемся, что Ондрей все еще жив. Мы обращаемся ко всем опытным альпинистам, которые в настоящее время находятся в Непале, — пожалуйста, помогите. Если вы можете — отправляйтесь туда со спасательной командой», — написала девушка.

Также Ева сослалась на случай с Анурагом Малу — в 2023 году индийский альпинист также провалился в трещину, но выжил и был найден спустя три дня. Поэтому у подруги Хусерки оставалась надежда — однако ее быстро развеял напарник Ондрея.

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Марек просидел с умирающим несколько часов

После заявления Евы на связь поспешил выйти Холечек — так как Милошская, судя по всему, не была в курсе всего, что произошло, до конца. Чех написал открытое письмо, в котором заявил о смерти Ондрея.

«Он провалился в ледяную трещину. Сначала ударился о наклонную поверхность после 8-метрового падения, а затем полетел в глубины ледника. Я спустился к нему и оставался с Ондреем четыре часа, пока он не умер. Больше нечего добавить.

Единственное, что я скажу — никакая спасательная операция не сможет оживить бездыханное тело. Дезинформация типа «найдем Ондрея» — это чушь. Любой, кто участвует в извлечении его тела из такого дикого места, рискует только одним — увеличить число скорбящих выживших», — заявил чех.

Однако Холечек все равно поблагодарил тех, кто попытался найти тело.

«Спасибо всем причастным, поскольку они начали спасательную операцию уже на следующий день, как только смогли. Летали вертолеты, были задействованы беспилотники и мобилизованы люди на земле. Однако ничто не могло изменить результат. Конец есть конец. Вот и все», — сожалел альпинист.

Марек в подробностях рассказал, что случилось на самом деле. Судя по его словам, Ондрею не повезло — оборвалась абалаковская петля (специальная ледовая страховка) и альпинист свалился в трещину. Чех спустился к нему на веревке и даже смог освободить застрявшего напарника — словак оказался еще жив. Однако он сломал позвоночник, не чувствовал ног и рук.

В итоге Хусерка умер на глазах у друга. «Его движения были странно скованными. Сначала я подумал, это случилось из-за долгого пребывания в неудобном положении, но потом понял. Сломанный позвоночник и опухшие веки, которые я не хотел видеть, были плохими новостями... Он не чувствовал ног, а руки оказались парализованы. Его ответы и осознание были полностью спутаны... Его звезда угасла, пока он лежал в моих объятиях... это длилось несколько часов», — рассказал чех.

Холечек также заявил, что запомнит этот день на всю жизнь — и никогда не забудет товарища.

«Я здесь, и тот, кто наверху, дал мне этот шанс. Наверное, хотел, чтобы я смог рассказать эту историю. Взамен я обременен болью и образами, которые пронесу до последнего вздоха. Мне так жаль Ондрея, такого замечательного парня, искусного альпиниста и постоянного улыбаку. Меня преследуют мысли о самоупреке — почему он, а не я? Эта боль — моя, и я могу поделиться ею только с будущим», — признался Марек.