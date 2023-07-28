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Сегодня, 22:16

Якименко: «Допуск Харлан — очень хитрое решение со стороны МОК»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко прокомментировал то, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

«Это экстраординарный случай, потому что на моей памяти так уайлд-кард еще никому не выдавали. И тем интереснее будет следить за продолжающимися соревнованиями. Будет ли Харлан выступать за сборную Украины дальше? По идее, черная карточка исключает такую возможность. И если украинцы будут фехтовать без Харлан, то их шансы отобраться на Игры значительно уменьшаются. В таком случае она поедет на Олимпиаду в Париж одна. Очень хитрое решение со стороны МОК», — приводит слова Якименко RT.

Также украинская саблистка получит дополнительную квоту для участия в Олимпийских игр-2024, если не сможет пробиться через квалификацию.

27 июля Харлан отказалась жать руку российской саблистке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Источник: RT
фехтование
Алексей Якименко
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