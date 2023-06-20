Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 12:12

Алина Загитова проведет поединок на шпагах с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян

Виталий Косик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова проведет 1 июля поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян, сообщает РИА «Новости».

Поединок олимпийских чемпионок пройдет в «Лужниках» в честь празднования 100-летия Московского спорта. Встреча состоится 1 июля.

В 2022 году на Дне московского спорта Загитова провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.

Источник: РИА Новости
Алина Загитова
2
0
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российскую саблистку Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы после жалобы украинской стороны