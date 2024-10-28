Алишер Усманов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации фехтования

Сегодня, 22:14
Россиянин Алишер Усманов стал одним из кандидатов на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщает пресс-служба организации.
Второй кандидат на эту должность — серебряный призер чемпионата Европы 1994 года в командном фехтовании Отто Дракенберг из Швеции.
Усманов был президентом Международной федерации фехтования с 2008 года до марта 2022-го. Он добровольно приостановил свои обязанности после санкций ЕС.
71-летний предприниматель также является членом попечительского совета Фонда поддержки Олимпийцев России.