Белорусских школьников не допустили к международным соревнованиям по фехтованию из-за «принадлежности к армии»

Федерация фехтования Белоруссии (БРФФ) направила письмо главе МОК Томасу Баху с требованием пересмотреть решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

«От имени Федерации фехтования Белоруссии хотим заявить о неприемлемых решениях комиссии Международной федерации фехтования. Комиссия по определению нейтральных спортсменов, которым разрешено участвовать в соревнованиях FIE, отправила окончательные списки спортсменов и тренеров 16 мая. Из 103 человек в списке, представленном федерацией, только 48 были одобрены. Даже дети, родившиеся в 2010 году и учащиеся в средней школе, были исключены из списка. Такие решения нарушают социальные права человека, поскольку дети в силу своего возраста не могут быть задействованы в военных организациях или организациях национальной безопасности. Мы заявляем, что комиссия нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета», — приводит ТАСС слова представителя БРФФ.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе, за исключением тех атлетов, которые активно поддерживают СВО или связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.