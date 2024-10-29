Дегтярев считает, что заслуги Усманова в мировом фехтовании превалируют над политикой

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что заслуги Алишера Усманова в мировом фехтовании превалируют над политикой.

«Министерство спорта России приветствует выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования. Поддержка его кандидатуры со стороны 103 национальных федераций говорит сама за себя: вклад Усманова в развитие фехтования оценен по достоинству на глобальном уровне, а его идеи двигают вперед все спортивное сообщество. Кроме того, такая масштабная поддержка подтверждает, что в спортивном мире профессиональные заслуги и компетенции все еще превалируют над дискриминационными принципами в отношении граждан отдельных государств. Желаю Алишеру Бурхановичу успеха на предстоящем конгрессе FIE», — цитирует Дегтярева ТАСС.

28 октября стало известно, что Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE. Он возглавлял организацию с 2008 по 2022 год. Кандидатуру Усманова выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте.