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Фехтование

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Дегтярев считает, что заслуги Усманова в мировом фехтовании превалируют над политикой

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Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что заслуги Алишера Усманова в мировом фехтовании превалируют над политикой.

«Министерство спорта России приветствует выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования. Поддержка его кандидатуры со стороны 103 национальных федераций говорит сама за себя: вклад Усманова в развитие фехтования оценен по достоинству на глобальном уровне, а его идеи двигают вперед все спортивное сообщество. Кроме того, такая масштабная поддержка подтверждает, что в спортивном мире профессиональные заслуги и компетенции все еще превалируют над дискриминационными принципами в отношении граждан отдельных государств. Желаю Алишеру Бурхановичу успеха на предстоящем конгрессе FIE», — цитирует Дегтярева ТАСС.

28 октября стало известно, что Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE. Он возглавлял организацию с 2008 по 2022 год. Кандидатуру Усманова выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев

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