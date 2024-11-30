Дегтярев считает избрание Усманова главой FIE позитивным сигналом для российского спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил возвращение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах главы организации со 120 голосами. Его конкурент, швед Отто Дракенберг, набрал 26 голосов.

«Министерство спорта России приветствует избрание абсолютным большинством голосов Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования. Его поддержали 120 национальных федераций, что подтверждает его высокий профессионализм и вклад в развитие этого спорта на глобальном уровне», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Он также выразил уверенность, что под руководством Усманова FIE станет усиливаться и добиваться новых успехов.

«Возвращение Алишера Усманова в руководство Международной федерации фехтования — это позитивный сигнал к восстановлению позиций России в мировом спорте», — добавил министр спорта.

После своего избрания на пост главы FIE Усманов заявил, что будет бороться с попытками очернить фехтование как вид спорта.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние 2 года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.