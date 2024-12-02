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Фехтование

Сегодня, 17:05

Свищев — о заявлении Гашека: «Он стареет, а старческая болезнь прогрессирует»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека об избрании Алишера Усманова главой Международной федерации фехтования.

«Гашек в прошлой жизни был замечательным спортсменом, а сейчас же никудышный политик. Не знаю, что он хочет. Думаю, он просто стареет, и старческая болезнь у него прогрессирует с безумной скоростью. Мой ему совет: Гашеку нужно завязывать с политикой, это не его. Политикой пусть не занимается. Это бесперспективно. К нему будут относиться как к дурачку или городскому сумасшедшему», — сказал Свищев «СЭ».

30 ноября стало известно, что 71-летний Усманов был избран новым президентом Международной федерации фехтования. На выборах россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

(Дарик Агаларов)

Доминик Гашек
Фехтование
Алишер Усманов
Дмитрий Свищев
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