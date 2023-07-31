Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент между украинской и российской саблистками

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об инциденте с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась жать руку российской оппонентке Анне Смирновой на ЧМ по фехтованию.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — приводит слова Медведева «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал политика.

27 июля Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7.

По правилам FIE, после встречи спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один из участников отказывается следовать этим правилам, поединок будет считаться не завершенным, что приводит к дисквалификации. Украинка была отстранена на 2 месяца.

28 июля Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан.

Позже стало известно, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.