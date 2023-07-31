Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

31 июля, 23:29

Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент между украинской и российской саблистками

Виталий Косик
Корреспондент
Ольга Харлан и Анна Смирнова.
Фото AFP
Telegram Дзен

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об инциденте с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась жать руку российской оппонентке Анне Смирновой на ЧМ по фехтованию.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — приводит слова Медведева «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал политика.

27 июля Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7.

По правилам FIE, после встречи спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один из участников отказывается следовать этим правилам, поединок будет считаться не завершенным, что приводит к дисквалификации. Украинка была отстранена на 2 месяца.

28 июля Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан.

Позже стало известно, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.

Харлан заявила, что кричала от боли, узнав о дисквалификации. Она также заявила, что ее соотечественники никогда не пожмут руки россиянам.

Источник: РИА Новости
Фехтование
Дмитрий Медведев
12
Читайте также
16-летняя россиянка Корнеева выиграла престижный турнир в Португалии
Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении российского гонщика Мазепина
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колобков оценил ситуацию со скандалом между украинской саблисткой Харлан и россиянкой Смирновой