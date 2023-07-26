Свищев: «Украинский шпажист снялся с поединка против россиянина из-за страха»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что украинский шпажист Игорь Рейзлин снялся с поединка против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира по фехтованию из-за страха.

Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира против Анохина.

«Участие в соревнованиях, где участвуют россияне, наказуемо, — сказал Свищев ТАСС. — Тогда зачем он поехал на эти соревнования? Какой смысл было ехать? Либо его запугали его же соотечественники, либо спортивные функционеры, либо он просто испугался»

Анохин автоматически прошел в 1/16 финала турнира, где встретится с победителем пары Макс Хайнцер (Швейцария) — Лахлан Крук (Австралия).

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.