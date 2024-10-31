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Фехтование

Сегодня, 16:36

Двукратная олимпийская чемпионка Егорян написала заявление в полицию из-за разбитого автомобиля

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о поврежденном бутылками лобовом стекле личного автомобиля.

«Вчера поехала к стоматологу. Оставила машину на час по дворе жилого дома. Пришла — обнаружила, что моя и соседняя машина разбиты. По всем видимым признакам люди бросались алкогольными напитками из окна. Полиция зафиксировала. Пошла в отделение, написала заявление. На этом история закончилась», — сказала Егорян «СЭ».

Двукратная олимпийская чемпионка также подвела итог ситуации.

«Самое главное, что никто не пострадал, потому что улица очень оживленная. Там много детей, около места, где произошла ситуация, находится детский бассейн. Пока ждала полицию, туда прошло огромное количество детей с родителями. Поэтому людям нужно не алкоголь пить, а спортом заниматься. Это мой итог всей этой истории (смеется)» — добавила Егорян.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 30-летняя спортсменка приехала в стоматологию на Молодежной улице в Химках, припарковала машину и ушла на прием. Когда вернулась, увидела сильные вмятины и трещины на лобовом стекле. Повреждено было и соседнее авто.

Яна Егорян

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