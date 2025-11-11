Видео
11 ноября, 14:46

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Сисикин умер на 89-м году жизни

Руслан Минаев

Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области. Ему было 88 лет.

Сисикин завоевывал золото в командной рапире на Олимпиаде в Риме-1960 и Токио-1964, а также две серебряные медали — в командных соревнованиях в Мехико-1968 и индивидуальных соревнованиях в Риме-1960. Уроженец Саратова пять раз становился чемпионом мира — в 1959, 1961, 1962, 1965 и 1966 годах.

После завершения карьеры спортсмена стал судьей и работал на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов.

    Светлая память. Единственный двукратный олимпийский чемпион в Саратове.

