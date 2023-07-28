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Сегодня, 20:20

Егорян назвала решение МОК беспределом: «Теперь, чтобы попасть на Олимпиаду нужно не пожать руку россиянке и хайпануть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в комментарии для «СЭ» осудила действия МОК, который выделил квоту на Олимпиаду украинской фехтовальщице Ольге Харлан, отказавшейся пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«Полный беспредел! Теперь, чтобы попасть на Олимпиаду нужно не пожать руку россиянке, хайпануть и выложить в сеть странное видео. Я в полном шоке. Не понимаю, что происходит с МОК. Приходят в голову ужасные мысли, которые даже стыдно озвучивать. Харлан пиарится, как только может. И это никак не связано со спортом. Речь даже не про русских. Был турнир, на котором француженки фехтовали с украинками и француженкам просто голову отрубили, засудили, дав украинкам выиграть. Тогда они начали возмущаться. Посмотрим, как будет сейчас, когда все они будут рвать жопу, чтобы попасть на Олимпиаду, Харлан вообще не надо ничего делать, она просто поедет», — сказала Егорян «СЭ».

Харлан была отстранена от дальнейшего участия в чемпионате мира в Милане за отказ пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях. Сообщалось, что украинке грозит дисквалификация на 60 дней.

фехтование
Яна Егорян
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Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан