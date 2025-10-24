Егорян назвала извергами депутатов, принявших закон об умерщвлении бездомных животных

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира, фехтовальщица Яна Егорян в интервью «СЭ» жестко высказалась о законе о бездомных животных, который был принят в нескольких регионах России в последние месяцы.

Согласно ему животных разрешено лишать жизни.

— В последние месяцы по регионам пошел резонансный законопроект — об уничтожении бездомных собак. И депутаты его принимают вопреки несогласию многих.

— Люди, которые это предлагают и одобряют, — изверги, это плохие люди. Не знаю, как их назвать, — сказала Егорян «СЭ».

— Аргументация — собаки опасны, нападают на детей.

— Нападают они потому, что половина людей берет собак, а потом бросает. На лето взяли собачку на дачу, потусовались с ней три месяца — потом свалили в город и оставили. Самое важное, что нужно понимать, — собаки не рождаются злыми. Они рождаются беззащитными и защищают себя как могут. Все, что делает собака, — это полностью ответственность общества. Я категорически против таких законов, нужно строить приюты, чипировать собак, рассказывать взрослым и детям о них.

Показательная история — у меня есть собака Мини. Она ревнивая, других собак не очень любит, но к детям и взрослым относится прекрасно. На прогулке на поводке, все в порядке, когда видит детей — только хвостом виляет, привыкла, что с ней играют. И тут мама говорит своему ребенку: «Не трогай собаку, она злая, сейчас тебя укусит». Я думаю: «Ну ты зачем такое говоришь?»

— Отвечаете?

— Не раз пыталась объяснять людям, что нельзя так походя говорить. У меня самой ребенок — я ему с детства говорю, что кошек и собак нельзя обижать. У нас три кошки — нельзя их тянуть за хвост, нужно гладить с любовью. Хочешь потрогать чужую собаку — подойди к хозяину и спроси: «Можно погладить?» Если собака агрессивная, по ней всегда видно, по хозяину, что лучше отойти. Есть не очень адекватные люди, которые отпускают бойцовых собак без поводка. Ничего против таких собак не имею — они прекрасные, но если она агрессивная, то не надо ее отпускать с поводка, лучше использовать намордник. Удивляет человеческая необразованность в элементарных вещах.

