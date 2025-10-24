Видео
24 октября, 00:00

Егорян назвала извергами депутатов, принявших закон об умерщвлении бездомных животных

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Егорян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира, фехтовальщица Яна Егорян в интервью «СЭ» жестко высказалась о законе о бездомных животных, который был принят в нескольких регионах России в последние месяцы.

Согласно ему животных разрешено лишать жизни.

— В последние месяцы по регионам пошел резонансный законопроект — об уничтожении бездомных собак. И депутаты его принимают вопреки несогласию многих.

— Люди, которые это предлагают и одобряют, — изверги, это плохие люди. Не знаю, как их назвать, — сказала Егорян «СЭ».

— Аргументация — собаки опасны, нападают на детей.

— Нападают они потому, что половина людей берет собак, а потом бросает. На лето взяли собачку на дачу, потусовались с ней три месяца — потом свалили в город и оставили. Самое важное, что нужно понимать, — собаки не рождаются злыми. Они рождаются беззащитными и защищают себя как могут. Все, что делает собака, — это полностью ответственность общества. Я категорически против таких законов, нужно строить приюты, чипировать собак, рассказывать взрослым и детям о них.

Показательная история — у меня есть собака Мини. Она ревнивая, других собак не очень любит, но к детям и взрослым относится прекрасно. На прогулке на поводке, все в порядке, когда видит детей — только хвостом виляет, привыкла, что с ней играют. И тут мама говорит своему ребенку: «Не трогай собаку, она злая, сейчас тебя укусит». Я думаю: «Ну ты зачем такое говоришь?»

— Отвечаете?

— Не раз пыталась объяснять людям, что нельзя так походя говорить. У меня самой ребенок — я ему с детства говорю, что кошек и собак нельзя обижать. У нас три кошки — нельзя их тянуть за хвост, нужно гладить с любовью. Хочешь потрогать чужую собаку — подойди к хозяину и спроси: «Можно погладить?» Если собака агрессивная, по ней всегда видно, по хозяину, что лучше отойти. Есть не очень адекватные люди, которые отпускают бойцовых собак без поводка. Ничего против таких собак не имею — они прекрасные, но если она агрессивная, то не надо ее отпускать с поводка, лучше использовать намордник. Удивляет человеческая необразованность в элементарных вещах.

Полностью интервью с Яной Егорян читайте на сайте «СЭ».

Яна Егорян.«Надо идти за своим сердцем, а не за стандартами, навязанными обществом». Правила жизни Яны Егорян

8

  • SuperDennis

    Всем зоозащитникам предлагаю забрать несчастных тварей из приютов, стерилизовать и жить во счастье питомцев. Но почему-то могут только сочувствовать их несчастным судьбам в соцсетях, как же собачку жалко, а себе на воспитание никто не берет. Это же деньги надо тратить и время, а мы то в интернете сидим и языком чешем, по ушам вам ездим! Двуличные твари!

    24.10.2025

  • Федор

    Покажи пример с приютом.

    24.10.2025

  • Федор

    е…….Рян. Забери себе бездомных собак и открой приют, тока на свои денежки , а не на бюджетные.

    24.10.2025

  • ANTI BOMG

    придурок, она же нарисала про людей, которые так к собакам относятся. от таких, похоже, дебилов, как ты

    24.10.2025

  • Овечкин

    А, она тоже из этих, страдающих псинобесией.

    24.10.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Какие в жопу приюты, люди нищенские пенсии получают, деньги на лечение детей собирают, хотя откуда Егорян это знать. Не... если найдется миллиардер , готовый все это спонсировать и поддерживать долгое время, то я только за. Но таких похоже нет.

    24.10.2025

  • Aker31

    Занимайся своим делом. "Собаки не рождаются злыми, виноваты люди". Ну люди виноваты. А убитые собаками дети в чём и перед кем были виноваты?

    24.10.2025

  • _Mike N_

    Спросите у этой дуры, не кусали ли ее сына бездомные собаки ? И сколько собак приютила эта сторонница "зоошизы" ?

    24.10.2025

