Егорян — о решении FIE: «Продолжаю тренироваться, работать и верить, что нас рано или поздно допустят»

Российская фехтовальщица Яна Егорян прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о решении Международной федерации фехтования (FIE) не допускать спортсменку к международным соревнованиям.

«Я также продолжаю тренироваться, работать и верить, что нас рано или поздно допустят. Можно ли подать на решение апелляцию? Насколько мне известно, все списки еще не до конца проработаны международной федерацией. Просто какой-то части спортсменов разрешили выступать в нейтральном статусе. Остальных пока еще не обработали. Дальше будет видно. У нас каждую неделю какая-то новость. То нас допускают, то нет. То можно ехать, то нельзя. Все так быстро меняется. Я уже практически перестала следить за новостями. Просто наслаждаюсь жизнью и занимаюсь любимым делом», — сказала Егорян «СЭ».

Ранее стало известно, что FIE не допустила на соревнования фехтовальщиц Позднякову, Егорян и Великую.