КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 11:19

Егорян — о решении FIE: «Продолжаю тренироваться, работать и верить, что нас рано или поздно допустят»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Яна Егорян.
Фото Александр Федоров и Федор Успенский., «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фехтовальщица Яна Егорян прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о решении Международной федерации фехтования (FIE) не допускать спортсменку к международным соревнованиям.

«Я также продолжаю тренироваться, работать и верить, что нас рано или поздно допустят. Можно ли подать на решение апелляцию? Насколько мне известно, все списки еще не до конца проработаны международной федерацией. Просто какой-то части спортсменов разрешили выступать в нейтральном статусе. Остальных пока еще не обработали. Дальше будет видно. У нас каждую неделю какая-то новость. То нас допускают, то нет. То можно ехать, то нельзя. Все так быстро меняется. Я уже практически перестала следить за новостями. Просто наслаждаюсь жизнью и занимаюсь любимым делом», — сказала Егорян «СЭ».

Ранее стало известно, что FIE не допустила на соревнования фехтовальщиц Позднякову, Егорян и Великую.

Яна Егорян
0
Читайте также
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FIE не допустила на соревнования фехтовальщиц Позднякову, Егорян и Великую

Мамедов: «Знали, что сильнейшие спортсмены не будут принимать участия в соревнованиях. Еще полгода назад я сказал, что мы нигде не будем участвовать»