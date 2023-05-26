Сегодня, 22:18
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян после финального матча турнира «Московская сабля-2023» прокомментировала недопуск россиян к международным соревнованиям.
«Допустят к стартам — хорошо, нет — значит, надо что-то другое делать. У нас немало соревнований. Все олимпийские чемпионки в нашей стране, здесь. Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали.
Я занимаюсь своим любимым делом. А где выступать — мне без разницы. Я уже двукратная олимпийская чемпионка. У меня приоритеты — семья, ребенок, муж. А фехтование — получается, фехтую, не будет получаться, уйду», — заявила спортсменка.
Сегодня, 26 мая, Егорян проиграла Софье Великой (13:15) в финале турнира «Московская сабля-2023».
28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.