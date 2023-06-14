Егорян: «Обсуждать по двадцатому кругу наше отстранение бессмысленно»

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян высказалась об отстранении лидеров сборной России по фехтованию от чемпионата Европы.

— На сайте федерации фехтования появилась информация, что лидеров сборной России, в том числе и вас, не допустили до чемпионата Европы.

— Это история уже давняя и ничего нового здесь не произошло, так что обсуждать по двадцатому кругу бессмысленно, — приводит «КП Спорт» слова Егорян.

— Там же сообщается, что в Кракове будут разыграны очки олимпийской квалификации. А какие-другие варианты остаются, чтобы отобраться на Игры-2024 в Париж?

— Я не знаю каких-то вариантов, как будут разыгрываться.

— Но вы продолжаете тренироваться.

— Да. Это вечные вопросы...

13 июня пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР) сообщила, что только шестеро российских спортсменов примут участие в личных соревнованиях чемпионата Европы в нейтральном статусе. Турнир состоится в Болгарии с 16 по 18 июня.

Ранее FIE не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.