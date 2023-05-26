Егорян прокомментировала поражение от Великой в финале турнира «Московская сабля-2023»

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян высказалась о своем поражении от Софьи Великой (13:15) в финале турнира «Московская сабля-2023».

«Мы так привыкли с Соней фехтовать. Сегодня была идеальная концовка соревнования — я и Великая. Для меня она хорошая конкурентка вне зависимости от времени, от наших декретов. Я люблю с ней фехтовать. Сегодня она крутая, перехитрила, ну что поделать. Я рада — у меня серебро», — сказала Егорян.

Турнир «Московская сабля» проходит с 26 по 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсмены соревнуются в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.