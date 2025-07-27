Егорян после победы на ЧМ: «Теперь хочу золота ближайших Олимпийских игр»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян сообщила, что намерена завоевать третью олимпийскую медаль.

На чемпионате мира в Тбилиси Егорян одержала победу в индивидуальных соревнованиях: в финале она выиграла у польской спортсменки Зузанны Цесляр со счетом 15:11.

«Если ты работаешь, то получаешь медаль. Не работаешь — не получаешь. Я работала. Сегодня самое сложное было победить в первом бою, но я с помощью тренера смогла переломить ситуацию, довести его до победы. Теперь я хочу золота ближайших Олимпийских игр. Буду работать ради этого», — сказала Егорян «Матч ТВ».

Егорян сказала, что родилась в Грузии и эта земля всегда помогала ей и оставалась в ее памяти, но с этого дня Тбилиси становится неотъемлемой частью ее жизни.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.