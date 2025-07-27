Видео
27 июля, 20:20

Егорян после победы на ЧМ: «Теперь хочу золота ближайших Олимпийских игр»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Яна Егорян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян сообщила, что намерена завоевать третью олимпийскую медаль.

На чемпионате мира в Тбилиси Егорян одержала победу в индивидуальных соревнованиях: в финале она выиграла у польской спортсменки Зузанны Цесляр со счетом 15:11.

«Если ты работаешь, то получаешь медаль. Не работаешь — не получаешь. Я работала. Сегодня самое сложное было победить в первом бою, но я с помощью тренера смогла переломить ситуацию, довести его до победы. Теперь я хочу золота ближайших Олимпийских игр. Буду работать ради этого», — сказала Егорян «Матч ТВ».

Егорян сказала, что родилась в Грузии и эта земля всегда помогала ей и оставалась в ее памяти, но с этого дня Тбилиси становится неотъемлемой частью ее жизни.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Матч ТВ
1

  • Александр Иванов

    не торопись, до ОИ еще 3 года, может тогда за Грузию будешь выступать.

    28.07.2025

    • Telegram Дзен Max
