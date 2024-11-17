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Фехтование

Сегодня, 11:38

Егорян сообщила, что не собирается судиться с человеком разбившим ее машину

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в комментарии для «СЭ» сообщила, что полиция нашла виновника инцидента с разбитым автомобилем.

«Мне позвонил участковый и сказал, что они нашли этого человека, и что он случайно поставил бутылки на окно и их сдуло ветром... Какая-то нелепая история. До полиции так и не добралась, чтобы в этом разобраться. Знаю точно, что бутылки невозможно поставить на окна в этом доме — там везде панорамные окна и там нет подоконников. Судиться не собираюсь. Это дело, на которое нужно время. Бог судья этому человеку, который творит такую дичь», — сказала Егорян «СЭ».

31 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что 30-летняя спортсменка приехала в стоматологию на Молодежной улице в Химках, припарковала машину и ушла на прием. Когда вернулась, увидела сильные вмятины и трещины на лобовом стекле. Повреждено было и соседнее авто.

Яна Егорян

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