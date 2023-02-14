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Сегодня, 11:08

Федерация фехтования России не получала приглашение выступить на Азиатских играх

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил «СЭ» на вопрос о том, получила ли федерация приглашение выступить на Азиатских играх-2023 в Китае.

«Получили ли мы приглашение на выступление на Азиатских играх? Ничего не получали», — сказал Мамедов «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам выступить на XIX Азиатских играх. Сегодня, 14 февраля стало известно, что Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение на соревнования.

Азиатские игры-2023 пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу.

Игра кабадди на&nbsp;Азиатских играх. Соревноваться надо в «Доте», а видов спорта больше, чем на Олимпиаде. Что такое Азиатские игры, куда пригласили наших спортсменов

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