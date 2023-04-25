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Сегодня, 22:42

Федерация фехтования Украины подала иск в Лозанну о приостановке допуска российских спортсменов

Руслан Минаев
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Федерация фехтования Украины подала иск в суд Лозанны о приостановке выполнения решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

В марте конгресс FIE допустил россиян и белорусов до международных соревнований. После чего украинская сторона объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE.

«Федерация фехтования Украины просит суд наложить запрет на принятие каких-либо действий со стороны FIE и ее органов, направленных на выполнение решения внеочередного конгресса FIE», — цитирует текст заявления РИА «Новости Спорт».

Ранее норвежская федерация фехтования объявила, что не будет отправлять своих спортсменов на турниры, в которых будут участвовать россияне.

Источник: РИА
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