Фехтовальщица Гучмазова предложила отправиться на фронт украинке, отказавшейся пожимать ей руку

Фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии, отреагировала на отказ украинки Елены Кривицкой от рукопожатия с ней.

Инцидент случился после их поединка в 1/32 финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Базеле (Швейцария). Схватка закончилась победой украинки — 15:9.

«Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — цитирует Гучмазову RT.

Гучмазова родилась во Владикавказе. Она выступает за сборную Грузии с 2017 года.