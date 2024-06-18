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Фехтование

Сегодня, 20:17

Фехтовальщица Гучмазова предложила отправиться на фронт украинке, отказавшейся пожимать ей руку

Игнат Заздравин
Корреспондент
Майя Гучмазова.
Фото Скриншот видео
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Фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии, отреагировала на отказ украинки Елены Кривицкой от рукопожатия с ней.

Инцидент случился после их поединка в 1/32 финала чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Базеле (Швейцария). Схватка закончилась победой украинки — 15:9.

«Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — цитирует Гучмазову RT.

Гучмазова родилась во Владикавказе. Она выступает за сборную Грузии с 2017 года.

Майя Гучмазова. «Почему им можно все?» Украинская фехтовальщица отказалась жать руку экс-россиянке

Источник: RT
Фехтование
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